Сколько стоит в России iPhone 14 в новом жёлтом цвете

Об этом пишет Hi-Tech Mail.ru. Журналисты выяснили, что на «Авито» уже появились предложения о покупке новых версий iPhone.

Некоторые перекупщики продают смартфоны из Гонконга, однако большинство обещает привезти жёлтый iPhone 14 из Европы. Пока продавцы принимают заказы. Сам смартфон будет ехать несколько дней.

Минимальное ценовое предложение составило 69 тысяч рублей. Есть перекупщики, которые выставляют ценник в 96 тысяч — за версию на 512 ГБ.