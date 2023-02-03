Сколько всего в мире активных устройств Apple

13:06, 03 февраля 2023
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Сколько всего в мире активных устройств AppleКомпания похвасталась
Apple недавно объявила свои финансовые результаты за первый квартал 2023 года, сообщив о падении выручки на 5% по сравнению с предыдущим финансовым годом. Несмотря на эту неудачу, технический гигант достиг рубежа в 2 миллиарда активных устройств.
Фото: Unsplash
Кроме того, сектор услуг компании показал рекордные доходы в 20,8 млрд долларов, превысив предполагаемые 19,5 млрд.
Генеральный директор Apple Тим Кук и финансовый директор Лука Маэстри заявили, что рост базы пользователей был обусловлен высокой удовлетворённостью и лояльностью клиентов, а также рекордным количеством клиентов, перешедших на айфоны со смартфонов конкурентов, в том числе Samsung.