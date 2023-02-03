Сколько всего в мире активных устройств Apple

Кроме того, сектор услуг компании показал рекордные доходы в 20,8 млрд долларов, превысив предполагаемые 19,5 млрд.

Генеральный директор Apple Тим Кук и финансовый директор Лука Маэстри заявили, что рост базы пользователей был обусловлен высокой удовлетворённостью и лояльностью клиентов, а также рекордным количеством клиентов, перешедших на айфоны со смартфонов конкурентов, в том числе Samsung.