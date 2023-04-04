Сколько женщин шпионят за своими партнёрами через гаджеты Apple

Опрос устроили на англоязычном форуме BabyCenter, который посещают в основном молодые мамы. Одна из пользовательниц рассказала, что её муж поехал на встречу с другом. Когда она говорила о поездке с подругой, та спросила, почему бы ей просто не отслеживать местоположение супруга. Женщина задалась вопросом, этично ли это.

Каждая третья из 1020 участниц, принявших участие в опросе, призналась, что отслеживает местонахождение своего супруга через iPhone. Кто-то сказал, что делает это, чтобы определить время возвращения второй половинки домой и успеть приготовить еду. Кто-то заявил, что просто переживает.