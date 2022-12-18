Скоро Android-смартфоны выйдут на уровень iPhone по функции «Найти устройство»

Стало известно, что в «Найти устройство» появится поддержка зашифрованных отчётов о последнем известном местоположении с использованием новой структуры, ориентированной на конфиденциальность. Это может указывать на то, что Google работает над тем, чтобы функция «Найти устройство» могла отслеживать потерянные или украденные смартфоны даже без подключения к интернету.

Пока неизвестно, когда эта опция будет запущена для всех пользователей.