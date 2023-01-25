Скоро может выйти «кола-смартфон»

Пока неясно, какой именно производитель Android-смартфонов сотрудничает с Coca-Cola. Есть предположения, что это может быть Realme с моделью 10 Pro. Если это правда, то «кола-смартфон» получит 6,7-дюймовый ЖК-дисплей с частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 695, 6/8/12 ГБ оперативной памяти, 108-мегапиксельную основную камеру и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.

Сколько может стоить такой смартфон, пока неизвестно.