15:38, 25 января 2023
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Скоро может выйти «кола-смартфон»Выйдет ли в России «Кулкола-смартфон»?
В сети опубликовали предполагаемые пресс-рендеры смартфона в стиле Coca-Cola. Вероятно, знаменитый бренд решил посотрудничать с кем-то из производителей техники.
Фото: 9to5google
Пока неясно, какой именно производитель Android-смартфонов сотрудничает с Coca-Cola. Есть предположения, что это может быть Realme с моделью 10 Pro. Если это правда, то «кола-смартфон» получит 6,7-дюймовый ЖК-дисплей с частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 695, 6/8/12 ГБ оперативной памяти, 108-мегапиксельную основную камеру и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.
Сколько может стоить такой смартфон, пока неизвестно.