По слухам, Moto G96 получит 6,67-дюймовый P-OLED экран с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и поддержкой 10-битных цветов. Внутри установлен Snapdragon 7s Gen 2, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора — 5500 мАч.

Смартфон будет работать на Android 15. Фронтальная камера — 32 МП, основная — 50 МП (Sony LYT-700C), а также 8-мегапиксельный ультраширокий объектив.

Задняя крышка смартфона, по утечкам, будет с отделкой из веганской кожи.