Опубликовано 26 июня 2025, 18:101 мин.
Скоро представят Moto G96 — в ход пошли тизерыВ Индии
Motorola начала тизерить новый смартфон. Пока для Индии. И, судя по подсказкам на сайте Flipkart, это будет Moto G96. Официальный релиз ожидается совсем скоро — возможно, уже в июле.
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Из тизеров известно, что у телефона будет изогнутый экран, защита от воды по стандарту IP, двойная основная камера и процессор Snapdragon. Смартфон выйдет в четырёх цветах: зелёном, розовом и двух оттенках синего.
По слухам, Moto G96 получит 6,67-дюймовый P-OLED экран с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и поддержкой 10-битных цветов. Внутри установлен Snapdragon 7s Gen 2, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора — 5500 мАч.
Смартфон будет работать на Android 15. Фронтальная камера — 32 МП, основная — 50 МП (Sony LYT-700C), а также 8-мегапиксельный ультраширокий объектив.
Задняя крышка смартфона, по утечкам, будет с отделкой из веганской кожи.