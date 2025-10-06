Скоро смартфоны OnePlus получат встроенный ИИ Google Gemini

ИИ появится прямо в приложениях OnePlus. Например, функция Mind Space станет умным дневником, где можно хранить заметки, идеи и напоминания. Gemini сможет превращать такие записи в действия — например, предложить рецепт ужина, найти ресторан поблизости или помочь забронировать столик, не выходя из приложения.

Хотя подробностей пока немного, ожидается, что Gemini будет использоваться и в других областях: фотографии, сводки и т. д.

OxygenOS 16, основанная на Android 16, дебютирует вместе с серией OnePlus 15. Её релиз состоится в Китае в этом месяце, мировой запуск ожидается в ноябре.