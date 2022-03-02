Скоро свет увидит прозрачный смартфон? Компания Nothing тизерит новое устройство

В прошлом году соучредитель OnePlus Карл Пей запустил свое предприятие под названием Nothing, а затем выпустил первый продукт - Nothing Ear (1), TWS наушники, нацеленные на борьбу с премиальными предложениями на рынке.

Пока нет никакой информации о том, какой продукт планирует запустить Nothing, но ранее стало известно, что бренд работает над пятью новыми продуктами, начиная от пауэрбанка и беспроводных наушников, заканчивая смартфоном.

Недавние сообщения показали, что предстоящий PowerBank компании может получить название Nothing Power (1), а первый смартфон бренда может называться Nothing Phone (1). Оба этих продукта, как сообщается, должны выйти на рынок к концу этого года.

Компания также поделилась фотографией в Twitter, на которой изображена прозрачная рамка того, что кажется смартфоном, но это может быть и что-то другое. Но, учитывая тизеры, вполне вероятно, что следующий продукт бренда также будет иметь прозрачный корпус, подобно тому, как это было сделано с Nothing Ear (1).

Изображение: Povilas Grigas (Behance)