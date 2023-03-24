Скоро ваш Android-смартфон перестанет ослеплять вас в темноте

Скоро ваш Android-смартфон перестанет ослеплять вас в темнотеНаучится подстраиваться
Google, возможно, наконец-то решит давнюю проблему с телефонами Android. Если у вас такой был, вы, вероятно, знаете, как смартфон может ослепить вас на секунду после разблокировки в тёмной комнате.
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Это связано с тем, что телефон активирует экран с тем же уровнем яркости, что был до блокировки. Похоже, Google работает над исправлением этого поведения.
Это обнаружил известный Android-аналитик Мишал Рахман в исходном коде Android 13 QPR2. Операционная система сможет использовать датчик яркости смартфона для определения начального уровня яркости экрана. Так Android сможет регулировать яркость экрана в зависимости от ситуации.
Отметим, что на данный момент доступна только бета-версия Android 13 QPR3. Ожидается, что стабильная версия Android 13 QPR3 выйдет где-то в июне.