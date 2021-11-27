Скоро выйдет неубиваемый смартфон с дополнительным экраном

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Скоро выйдет неубиваемый смартфон с дополнительным экраномОчередной Doogee
Китайский производитель смартфонов Doogee подтвердил скорый выпуск нового 5G-смартфона Doogee V20. Это случится в январе 2022 года. Чем интересен данный аппарат?
Новая модель V20 станет первым защищённым смартфоном с 6,43-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED разрешением 2K. Селфи-камера будет расположена в вырезе по центру экрана сверху.
Уникальный дизайн этого телефона также подчёркивается дополнительным дисплеем, расположенным рядом с модулем задней камеры. Этот экран диагональю 1,05 дюйма может показывать время, уведомления, входящие вызовы, а также позволяет управлять музыкой.
Корпус Doogee V20 состоит из углеродного волокна аэрокосмического класса. У аппарат есть сертификаты водонепроницаемости IP68 и IP69K, сертификат защиты от падения MIL-STD-810G и сертификат устойчивости к высоким и низким температурам MODE.
Источник: Gizmochina