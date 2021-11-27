Скоро выйдет неубиваемый смартфон с дополнительным экраном

Новая модель V20 станет первым защищённым смартфоном с 6,43-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED разрешением 2K. Селфи-камера будет расположена в вырезе по центру экрана сверху.

Уникальный дизайн этого телефона также подчёркивается дополнительным дисплеем, расположенным рядом с модулем задней камеры. Этот экран диагональю 1,05 дюйма может показывать время, уведомления, входящие вызовы, а также позволяет управлять музыкой.