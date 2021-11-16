Скоро выйдут смартфоны с 150-Вт зарядкой

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Скоро выйдут смартфоны с 150-Вт зарядкойОт какого производителя — неясно
Некоторые смартфоны флагманского уровня уже преодолели отметку в 120 Вт для быстрой зарядки. Но и этого производителям мало. Инсайдер сообщил о скором появлении устройств с поддержкой более продвинутой технологии.
Известный в смартфонной индустрии информатор Digital Station сообщил в китайской соцсети Weibo, что технология зарядки на 150 Вт уже на подходе. Скоро начнётся серийное производство первых таких смартфонов.
С технологией 120 Вт уже можно зарядить батарею ёмкостью примерно 4500 мАч от 0 до 100% менее чем за 20 минут. Технология 150 Вт должна сократить общее время зарядки на несколько минут, хотя скорость зарядки — это не только мощность.
Конечно, при такой мощности больше всего беспокоит деградация батареи. Oppo и Xiaomi недавно заявили, что их 120-Вт решения для зарядки приводят к деградации на 20% в течение двух лет, или через 800 циклов зарядки.
Источник: Gizmochina