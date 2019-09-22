Скорость работы последнего iPhone оказалась меньше, чем у прошлогоднего

iPhone 11 и 11 Pro получили новую однокристальную систему A13 Bionic. Старшую модель блогер сравнивал с iPhone XS и iPhone X, которые работают на платформах A12 и A11 соответственно. Ранее тесты показывали преимущество новой SoC над старыми, но автор канала решил проверить, как всё работает на практике.

Блогер запустил таймер и начал включать различные приложения на трёх смартфонах. Даже на видео заметно, что в некоторых играх iPhone 11 Pro почему-то работает медленнее. А когда парень принялся запускать приложения по второму кругу, разница в работе стала ещё заметнее.

В итоге новый смартфон от Apple прошёл все испытания примерно на 30 секунд медленнее, чем прошлогодний. Про iPhone X тут, наверное, даже и говорить не нужно. Он проиграл своим «родственникам».