Скорость зарядки лучших смартфонов Xiaomi, Samsung и iPhone сравнили

Все три флагмана - Samsung S22 Ultra, Xiaomi 12S Ultra, iPhone 13 Pro Max - имеют разную ёмкость аккумулятора и максимально поддерживаемую мощность зарядки. Поэтому и заряжаться полностью они буду с разной скоростью.

К примеру, Xiaomi 12S Ultra оснащён батареей в 4860 мАч и поддерживает зарядку мощностью 67 Вт. Что касается Samsung, то на нём установлен аккумулятор в 5000 мАч, а заряжаться он может за счёт блока питания с максимальной мощностью 45 Вт. Наконец, у iPhone 13 Pro Max есть батарея в 4352 мА*ч и зарядка мощностью 27 Вт. Кто же будет быстрее?