Скорость зарядки лучших смартфонов Xiaomi, Samsung и iPhone сравнили

Скорость зарядки лучших смартфонов Xiaomi, Samsung и iPhone сравнилиКак думаете, кто был быстрее?
Эксперт YouTube-канала TechNick выяснил, какой из топовых смартфонов стоит брать в 2022 году, если вы хотите обладать максимально быстрой зарядкой. Для этого он сравнил Samsung S22 Ultra, Xiaomi 12S Ultra и iPhone 13 Pro Max.
Фото: TechNick
Все три флагмана - Samsung S22 Ultra, Xiaomi 12S Ultra, iPhone 13 Pro Max - имеют разную ёмкость аккумулятора и максимально поддерживаемую мощность зарядки. Поэтому и заряжаться полностью они буду с разной скоростью.
К примеру, Xiaomi 12S Ultra оснащён батареей в 4860 мАч и поддерживает зарядку мощностью 67 Вт. Что касается Samsung, то на нём установлен аккумулятор в 5000 мАч, а заряжаться он может за счёт блока питания с максимальной мощностью 45 Вт. Наконец, у iPhone 13 Pro Max есть батарея в 4352 мА*ч и зарядка мощностью 27 Вт. Кто же будет быстрее?
Вывод
По итогам тестирования на третьем месте расположился iPhone 13 Pro Max. Ему потребовался для полной зарядки с 0 до 100 % - 1 час 51 минута. На второй строчке оказался Samsung, хотя аккумулятор у него больше, чем у остальных: до 100 % он заряжался 1 час 2 минуты. Наконец, быстрее остальных по скорости зарядки был Xiaomi: ему нужно было всего 43 минуты.