Скорость зарядки недорогого флагмана Samsung Galaxy S24 FE разочарует

Согласно последней информации, полученной через сертификацию TUV, смартфон будет поддерживать проводную зарядку мощностью всего 25 Вт, как и его предшественник Galaxy S23 FE.

Это означает, что модель снова упустит возможность предложить более быструю зарядку на 45 Вт, которая доступна в других флагманских устройствах Samsung.

Помимо этого, Galaxy S24 FE будет оснащен урезанной версией процессора Exynos 2400, что может негативно сказаться на производительности устройства по сравнению с другими моделями линейки S24.

В то же время визуально S24 FE и S23 FE будут почти идентичны и отличить их можно будет разве что по новым цветовым вариантам.