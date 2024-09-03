Скорость зарядки недорогого флагмана Samsung Galaxy S24 FE разочарует

Опубликовано 03 сентября 2024, 08:201 мин.
Скорость зарядки недорогого флагмана Samsung Galaxy S24 FE разочаруетНо корейцам, видимо, норм
Скорость зарядки предстоящего флагмана Samsung Galaxy S24 FE разочарует поклонников бренда.
Согласно последней информации, полученной через сертификацию TUV, смартфон будет поддерживать проводную зарядку мощностью всего 25 Вт, как и его предшественник Galaxy S23 FE.
Это означает, что модель снова упустит возможность предложить более быструю зарядку на 45 Вт, которая доступна в других флагманских устройствах Samsung.
Помимо этого, Galaxy S24 FE будет оснащен урезанной версией процессора Exynos 2400, что может негативно сказаться на производительности устройства по сравнению с другими моделями линейки S24.
В то же время визуально S24 FE и S23 FE будут почти идентичны и отличить их можно будет разве что по новым цветовым вариантам.