Скрытые сокровища: топ-5 самых недооцененных смартфонов 2023 года

Скрытые сокровища: топ-5 самых недооцененных смартфонов 2023 годаОт Lenovo до Nothing
В то время как Galaxy S23 и iPhone 15 украли все внимание в этом году, некоторые замечательные телефоны ускользнули от внимания общественности. От компактного флагмана Asus Zenfone 10 до Honor Magic 5 Pro, бросившего вызов лидерам индустрии, — эти устройства могли быть вами пропущены.
Asus Zenfone 10:
Asus бросила вызов конкурентам, выпустив бюджетный смартфон Zenfone 10. Это устройство, оснащенное процессором Snapdragon 8 Gen 2, беспроводной зарядкой и классом защиты IP68, заслуживает большего внимания, чем оно получило на деле.
HONOR Magic 5 Pro:
Honor выпустила в этом году неплохой Magic 5 Pro. Имея рейтинг IP68, мощный Snapdragon и камеры высшего уровня, он конкурировал с флагманскими гигантами. И хоть большой любви смартфон не добился, компания вновь показала, что с ней стоит считаться.
Lenovo ThinkPhone:
Встречайте «плод любви» ноутбуков ThinkPad компании и мобильного рынка — откровение Lenovo на CES 2023. Нацеленный на бизнес-рынок, устройство имеет заднюю крышку из арамидного волокна. Но главные его «фичи» акцентируются на расширенных возможностях синхронизации с ПК.
Motorola Edge Plus 2023:
Серия Edge от Motorola достигла своего апогея с моделью Edge Plus в этом году. Премиальный дизайн, класс защиты IP68, неплохие камеры и впечатляющее время автономной работы пересматривают стандарты флагманов Motorola.
Nothing Phone 2:
Сиквел необычного по дизайну устройства Nothing, Phone 2, оправдал ожидания, хоть и не получил столько внимания, сколько в прошлом году. Благодаря расширенным возможностям, таким как повышенная мощность, настраиваемые глифы (главная фишка смартфона) и улучшенная беспроводная зарядка, он превосходит своего предшественника. Есть несколько промахов, но в целом продолжение достойно похвалы.
Sony Xperia 1 V:
Серия Xperia от Sony всегда была ориентирована скорее на энтузиастов, и 1 V остался верен традициям: в нем есть 3,5-мм порт, расширение памяти через microSD и уникальная камера с переменным телеобъективом. Несмотря на высокую цену и проблемы с обновлениями, он предлагает флагманские внутренние компоненты, аккумулятор емкостью 5 000 мАч и защиту по стандарту IP68.