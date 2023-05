Скрытый анонс? Создатели «прозрачного» смартфона оценили концепт «их» складного устройства

А пока компания готовится к выходу Nothing Phone (2)

Компания Nothing произвела фурор, выпустив свой первый смартфон Nothing Phone (1), в котором был представлен освежающий подход к дизайну. Теперь компания снова вызывает шумиху слухами о своих предстоящих устройствах, включая возможность выхода складного устройства смартфона Nothing Fold (1).