Скрытый анонс? Создатели «прозрачного» смартфона оценили концепт «их» складного устройства

Скрытый анонс? Создатели «прозрачного» смартфона оценили концепт «их» складного устройстваА пока компания готовится к выходу Nothing Phone (2)
Компания Nothing произвела фурор, выпустив свой первый смартфон Nothing Phone (1), в котором был представлен освежающий подход к дизайну. Теперь компания снова вызывает шумиху слухами о своих предстоящих устройствах, включая возможность выхода складного устройства смартфона Nothing Fold (1).
Хотя компания Nothing официально не подтвердила существование Fold (1), в недавнем твите с официального аккаунта компании в Twitter были представлены концепты складного устройства. Рисунки, созданные дизайнером Брэндоном Полом, демонстрируют впечатляющую концепцию, которая остается верной сути философии дизайна Nothing.
Концептуальные рендеры подчеркивают некоторые интересные особенности гипотетического Nothing Fold (1), такие как светодиоды на шарнире. Напоминая глифы, использованные в Nothing Phone (1), они могут служить индикаторами уведомлений.
Однако важно отметить, что эти концептуальные рендеры показывают несколько нереалистичных элементов, таких как стеклянный внутренний дисплей. Использование стекла в складных устройствах в настоящее время считается проблематичным из-за технологических ограничений.
Хотя в настоящее время компания Nothing сосредоточена на выпуске Nothing Phone (2), что должно произойти уже этим летом, репост компанией концепта Fold (1) намекает на возможность официального анонса в будущем.