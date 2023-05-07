Скрытый анонс? Создатели «прозрачного» смартфона оценили концепт «их» складного устройства

Концептуальные рендеры подчеркивают некоторые интересные особенности гипотетического Nothing Fold (1), такие как светодиоды на шарнире. Напоминая глифы, использованные в Nothing Phone (1), они могут служить индикаторами уведомлений.

Однако важно отметить, что эти концептуальные рендеры показывают несколько нереалистичных элементов, таких как стеклянный внутренний дисплей. Использование стекла в складных устройствах в настоящее время считается проблематичным из-за технологических ограничений.