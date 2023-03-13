Следующие флагманские Samsung Galaxy S24 тоже выйдут только с процессором Snapdragon

Недавно был представлен Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, предназначенный для линейки Galaxy S23, и Samsung может сохранить ту же стратегию и в 2024 году со Snapdragon 8 Gen 3. Инсайдер OreXda утверждает, что компания воздержится от использования своих чипсетов Exynos во флагманах под брендом Galaxy.

Он также отметил, что Samsung работает над процессором Exynos 2400, но, по его словам, он не будет устанавливаться ни в одной модели Galaxy S24.