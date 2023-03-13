Следующие флагманские Samsung Galaxy S24 тоже выйдут только с процессором Snapdragon

16:30, 13 марта 2023
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Следующие флагманские Samsung Galaxy S24 тоже выйдут только с процессором SnapdragonНо это слишком ранняя информация
Появилась информация о том, что Samsung будет поставлять смартфоны новой линейки Galaxy S24 только с процессором Snapdragon. При этом вполне возможно, что компания всё ещё разрабатывает собственный чип Exynos.
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Недавно был представлен Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, предназначенный для линейки Galaxy S23, и Samsung может сохранить ту же стратегию и в 2024 году со Snapdragon 8 Gen 3. Инсайдер OreXda утверждает, что компания воздержится от использования своих чипсетов Exynos во флагманах под брендом Galaxy.
Он также отметил, что Samsung работает над процессором Exynos 2400, но, по его словам, он не будет устанавливаться ни в одной модели Galaxy S24.