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Следующий флагман Huawei получит оптику для съёмки фото с увеличением без потери качества
Huawei P50 Pro
Инсайдер раскрыл некоторые подробности о следующем флагманском смартфоне Huawei P50 Pro. Он получит оптику для съёмки фото с увеличением без потери качества.
По информации Teme (特米), Huawei разрабатывает новый ультратонкий перископный модуль. Он может дебютировать именно в модели P50 Pro. Модуль обеспечит увеличение от трёхкратного до семикратного без кропа. Также тестируются варианты с зумом от трёхкратного до десятикратного.
Издание iXBT ещё напоминает слова другого инсайдера о грядущем смартфоне Galaxy S21 Ultra. Он рассказал, что в устройстве за зум будут отвечать два датчика: один обеспечит трёхкратное увеличение, а второй — десятикратное. Но решение Huawei смотрится интереснее, ведь у него зум переменный.