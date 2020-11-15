Следующий флагман Huawei получит оптику для съёмки фото с увеличением без потери качества

По информации Teme (特米), Huawei разрабатывает новый ультратонкий перископный модуль. Он может дебютировать именно в модели P50 Pro. Модуль обеспечит увеличение от трёхкратного до семикратного без кропа. Также тестируются варианты с зумом от трёхкратного до десятикратного.

Издание iXBT ещё напоминает слова другого инсайдера о грядущем смартфоне Galaxy S21 Ultra. Он рассказал, что в устройстве за зум будут отвечать два датчика: один обеспечит трёхкратное увеличение, а второй — десятикратное. Но решение Huawei смотрится интереснее, ведь у него зум переменный.