Следующий флагман Huawei получит революционный аккумулятор

Блогер обнародовал и другие характеристики устройства. Диагональ OLED-экрана у него будет равна 6,5 дюйма, внешне он будет иметь форму «водопада» и занимать 98% поверхности передней панели. Частота обновления дисплея составит 120 Гц.

Камера Leica у смартфона будет состоять из пяти датчиков. Один из сенсоров будет 64-мегапиксельным (Sony IMX686 1/1.7 дюйма), второй — 20 Мп (ультраширик), третий — 12 Мп (перископная камера), четвёртый — макрокамерой, а пятый — ToF.

Самое интересное, однако, кроется в аккумуляторе. Если верить инсайдеру, он будет графеновым. Это позволит повысить ёмкость батареи до 5500 мАч при габаритах в 70% от размеров аналогичной литиевой батареи. Кроме того, смартфон будет поддерживать новую 50-ваттную быструю зарядку. Полностью зарядить устройство можно будет всего за 45 минут.

В качестве аппаратной основы у Huawei P40 выступит процессор Kirin 990 5G.