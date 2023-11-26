Следующий флагман Huawei всплыл на загадочных 3D-рендерах

Цилиндрический модуль камеры, три кнопки на правой стороне, одна из которых красная удивляют не округлого форма-фактора. Еще один слой «интриги» добавляет брендинг «XMAGE», который часто встречается на флагманах Huawei серии P. Может быть, это долгожданный P70? Однако даже источник, который опубликовал рендеры, неуверен в этой возможности.

Слухи об устройстве говорят о расширенных возможностях обработки изображений, возможно, о технологии XMAE.