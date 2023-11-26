Следующий флагман Huawei всплыл на загадочных 3D-рендерах

19:53, 26 ноября 2023
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Следующий флагман Huawei всплыл на загадочных 3D-рендерахБлок камер выглядит знакомо
Утечка 3D-рендеров готовящегося к выпуску устройства компании Huawei вызвала немалый интерес в китайский соцсетях и СМИ. Что это - Nova 12 Ultra или P70? Рендер имеет сходство с Nova 11, но при этом демонстрирует флагманские черты.
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Цилиндрический модуль камеры, три кнопки на правой стороне, одна из которых красная удивляют не округлого форма-фактора. Еще один слой «интриги» добавляет брендинг «XMAGE», который часто встречается на флагманах Huawei серии P. Может быть, это долгожданный P70? Однако даже источник, который опубликовал рендеры, неуверен в этой возможности.
Слухи об устройстве говорят о расширенных возможностях обработки изображений, возможно, о технологии XMAE.