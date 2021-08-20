Следующий флагман Samsung S22 Ultra получит устаревшую камеру

Если верить свежей информации, в следующем флагманском смартфоне Samsung останется 108-Мп основная камера. Дополнять её будут перископный модуль на 10 Мп с десятикратным зумом, телефото модуль на 10 Мп с трёхкратным зумом и ультраширокоуголка на 12 Мп.

Эти же инсайдеры ранее также рассказали о камерах в моделях S22+ и S22. Оба смартфона получат новый датчик изображения на 50 Мп, телефото модуль на 12 Мп с трёхкратным оптическим зумом и ультраширокоуголку на 12 Мп. То есть камеры у этих двух смартфонов улучшатся куда существеннее.