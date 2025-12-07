Телефоны
Следующий флагман Xiaomi оснастят фирменным процессором

Возможно, в начале следующего года
Дебют процессора Xiaomi XRING 02, вероятно, состоится вместе со смартфонами серии Xiaomi 17S, ожидаемых в первой половине 2026 года. По крайней мере так пишут СМИ со ссылкой на инсайдеров.
Первый процессор серии, XRING 01, был представлен в прошлом году в модели Xiaomi 15S Pro. Ожидается, что основным улучшением в Xiaomi 17S станет именно новый чипсет, в то время как другие изменения могут быть не столь «радикальными». Сами характеристики XRING 02 пока неизвестны.

Чтобы вы зря не надеялись, как и предыдущие модели с индексом «S», серия Xiaomi 17S, скорее всего, будет предназначена только для китайского рынка и не поступит в глобальную продажу.

