Следующий флагман Xiaomi оснастят фирменным процессором

Первый процессор серии, XRING 01, был представлен в прошлом году в модели Xiaomi 15S Pro. Ожидается, что основным улучшением в Xiaomi 17S станет именно новый чипсет, в то время как другие изменения могут быть не столь «радикальными». Сами характеристики XRING 02 пока неизвестны.

Чтобы вы зря не надеялись, как и предыдущие модели с индексом «S», серия Xiaomi 17S, скорее всего, будет предназначена только для китайского рынка и не поступит в глобальную продажу.