Следующий флагман Xiaomi оснастят фирменным процессором

Опубликовано 07 декабря 2025, 19:201 мин.
Следующий флагман Xiaomi оснастят фирменным процессоромВозможно, в начале следующего года
Дебют процессора Xiaomi XRING 02, вероятно, состоится вместе со смартфонами серии Xiaomi 17S, ожидаемых в первой половине 2026 года. По крайней мере так пишут СМИ со ссылкой на инсайдеров.
© Xiaomi
Первый процессор серии, XRING 01, был представлен в прошлом году в модели Xiaomi 15S Pro. Ожидается, что основным улучшением в Xiaomi 17S станет именно новый чипсет, в то время как другие изменения могут быть не столь «радикальными». Сами характеристики XRING 02 пока неизвестны.
Чтобы вы зря не надеялись, как и предыдущие модели с индексом «S», серия Xiaomi 17S, скорее всего, будет предназначена только для китайского рынка и не поступит в глобальную продажу.