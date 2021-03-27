Следующий флагман Xiaomi получит революционную систему охлаждения

В новом посте в китайской соцсети Weibo соучредитель Xiaomi кратко рассказал о новой технологии охлаждения. Речь идёт о «технологии полнофазного охлаждения», вероятно, название происходит от трёх состояний вещества — твёрдого, жидкого и газообразного.

Сообщается, что новый метод улучшает теплопроводность на 100% (по сравнению с чем, не говорят). В системе применятся VC (Vapor Chamber) — то же самое, что было в Mi 10 Ultra. В такой системе охлаждения жидкость нагревается, испаряется, превращаясь в горячий газ, а затем охлаждается снова до жидкости. Цикл повторяется.