Следующий флагманский смартфон Huawei получит камеру с 200-кратным зумом

Источник, который утверждает, что является внутренним тестировщиком компании, рассказал, что стандартная версия Huawei P50 получит экран частотой обновления 90 Гц, а Pro-версия — 120-Гц дисплей. Также источник говорит, что смартфоны будут оснащены процессорами Kirin 9000 и 9000e. У аппаратов будет вырез в экране под фронтальную камеру. Сообщается, что дисплей у Huawei P50 будет не хуже, чем у Mi 11.

Основная же камера по-прежнему использует оптику Leica. Система камер будет аналогична той, что установлена в Huawei Mate 40, но цифровой зум будет увеличен до 200.

Также упоминается, что стандартная версия Huawei P50 будет поддерживать 66-Вт зарядку по проводам и 50-Вт без проводов.