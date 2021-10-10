Следующий флагманский смартфон OnePlus получит лучшую систему охлаждения

Новый флагманский смартфон получит процессор Snapdragon 888, про который говорили, что он перегревается. Возможно поэтому OnePlus пообещала встроить в OnePlus 9RT мощную жидкостную систему охлаждения, пожалуй, лучшую среди всех устройств компании. Как пишет источник, она сравнима с системами охлаждения планшетов.

Сообщается, что система охлаждения в OnePlus 9RT получит испарительную камеру и несколько слоев графена. Металлический каркас также будет способствовать отводу тепла.

Премьера OnePlus 9RT ожидается 13 октября. От смартфона ожидают поддержку частоты обновления экрана 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 65-Вт зарядки и камеру Sony IMX766 на 50 Мп.