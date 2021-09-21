Следующий флагманский смартфон Samsung разочаровал в тесте производительности

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Следующий флагманский смартфон Samsung разочаровал в тесте производительностиПоявились первые результаты Geekbench
Смартфоны грядущей линейки Galaxy S22 будут, как и предшественники, работать на процессорах Qualcomm Snapdragon и Samsung Exynos. Ожидается, что это будут Snapdragon 895 и Exynos 2200. Как правило, варианты с чипами Qualcomm мощнее, чем с фирменными SoC Samsung. Однако в 2022 году всё может оказаться не так.
В сети появились результаты тестирования варианта Galaxy S22 с процессором Snapdragon 895 в бенчмарке Geekbench. Данный смартфон с 8 ГБ ОЗУ и Android 12 набрал всего 475 баллов и 1393 балла в одноядерных и многоядерных тестах соответственно. Результаты вышли слишком низкими для процессора Snapdragon 800 следующего поколения. Даже текущий Snapdragon 888 может легко набрать более 900 баллов в одноядерном тесте и более 3000 баллов в многоядерном.
Есть предположения, что эти результаты либо поддельные, либо протестированное устройство не было оптимизировано. Также есть вероятность, что на аппарате был включён «Режим энергосбережения». Время покажет истину.