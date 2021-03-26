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Сегодня в 17:39
Следующий флагманский смартфон Xiaomi протестировали на производительность с 12 ГБ оперативной памяти
Это Mi 11 Ultra
Уже на следующей неделе Xiaomi представит новый флагманский смартфон Mi 11 Ultra. Сегодня он засветился в тесте производительности Geekbench с 12 ГБ оперативной памяти.
В бенмарке смартфон прошёл под модельным номером M2102K1C. Устройство набрало 1132 в одноядерном тесте и 3488 баллов в мультиядерном. Из бенчмарка ясно, что смартфон получил процессор Snapdragon 888 с графикой Adreno 660.
Сообщается, что этот модельный номер принадлежит Mi 11 Ultra, так как уже появлялся в различных базах данных. Если это так, то можно утверждать, что смартфон Mi 11 Ultra получит 12 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением Android 11. Что касается памяти, то ожидается ещё вариант на 16 ГБ.
Напомним, презентация новинки состоится 29 марта.