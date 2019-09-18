Следующий флагманский смартфон Xiaomi сможет заряжаться вдвое быстрее новых iPhone

Компания Xiaomi сообщила новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Она опубликовала в Weibo, китайском аналоге Twitter, очередной тизер с информацией о будущей новинке.

Согласно постеру, смартфон получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт и быстрой беспроводной зарядки мощностью 30 Вт. Кроме того, смартфон сможет подзаряжать беспроводным способом другие портативные устройства — мощность так называемой «обратной зарядки» обещана на уровне 10 Вт.

40-ваттная зарядка для Mi 9 Pro 5G — это большой шаг вперёд по сравнению с 27-ваттной, которая используется в смартфоне Xiaomi Mi 9. И заметно быстрее, чем у новых iPhone 11.

Беспроводная зарядка мощностью 30 Вт должна заряжать аккумулятор ёмкостью 4000 мАч на 50% за 25 минут и на 100% за 69 минут.

Xiaomi проведёт большую презентацию 24 сентября 2019 года.