Опубликовано 22 мая 2025, 20:171 мин.
Следующий проект OpenAI — ИИ-гаджет, не похожий на смартфон или носимую техникуВот зачем компания купила проект Джони Айва
OpenAI, известная благодаря ChatGPT, работает над новым устройством с искусственным интеллектом. По данным The Wall Street Journal, глава компании Сэм Альтман рассказал сотрудникам, что это не будет ни носимое устройство, ни смартфон.
© Ferra.ru
Новый гаджет будет компактным, без экрана и с возможностью понимать окружающую обстановку. Его можно будет носить в кармане или держать на столе. Альтман назвал его «третьим основным устройством» после ноутбука и телефона — ИИ-компаньоном, который будет помогать в повседневной жизни.
Проект связан с недавним приобретением стартапа, основанного бывшим дизайнером Apple Джони Айвом. Сделка на $ 6,5 млрд позволит Айву заняться дизайном нового продукта для OpenAI.
Альтман уверен, что новое устройство может принести компании огромную прибыль и создать целую новую категорию технологий. Он также подчеркнул важность секретности, чтобы конкуренты не скопировали идею до релиза.