Новый гаджет будет компактным, без экрана и с возможностью понимать окружающую обстановку. Его можно будет носить в кармане или держать на столе. Альтман назвал его «третьим основным устройством» после ноутбука и телефона — ИИ-компаньоном, который будет помогать в повседневной жизни.

Проект связан с недавним приобретением стартапа, основанного бывшим дизайнером Apple Джони Айвом. Сделка на $ 6,5 млрд позволит Айву заняться дизайном нового продукта для OpenAI.

Альтман уверен, что новое устройство может принести компании огромную прибыль и создать целую новую категорию технологий. Он также подчеркнул важность секретности, чтобы конкуренты не скопировали идею до релиза.