Следующий складной смартфон Samsung получит укрепленный экран и стилус

По данным Naver, Galaxy Z Fold4 будет поставляться с более прочной версией ультратонкого стекла (UTG), которое может быть представлено на рынке как Super UTG. Более того, Samsung также планирует обеспечить поддержку обычных S Pens, которые не будут повреждать панель дисплея благодаря этому изменению.

Напомним, что Galaxy Z Fold3 не был достаточно прочным, чтобы поддерживать обычную версию S Pen без возможного повреждения дисплея. Поэтому бренду пришлось представить S Pen Fold Edition, которое имело выдвижной наконечник.

Но теперь, похоже, следующая версия Galaxy Fold будет поддерживать и обычную версию благодаря прочному UTG. Примечательно, что новость поступила от человека, якобы работающего во внутренней цепочке поставок Samsung. Так что, пока воспринимайте эту информацию с долей скепсиса.