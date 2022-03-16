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Вчера в 23:48
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Следующий складной смартфон Samsung получит укрепленный экран и стилус

Не придется брать специальный
Новая утечка раскрыла некоторые интересные сведения о Samsung Galaxy Z Fold4. Судя по всему, следующий складной телефон получит более прочный материал для своего дисплея, что позволит ему поддерживать S Pens и увеличит его “живучесть”.
Следующий складной смартфон Samsung получит укрепленный экран и стилус

По данным Naver, Galaxy Z Fold4 будет поставляться с более прочной версией ультратонкого стекла (UTG), которое может быть представлено на рынке как Super UTG. Более того, Samsung также планирует обеспечить поддержку обычных S Pens, которые не будут повреждать панель дисплея благодаря этому изменению.

Напомним, что Galaxy Z Fold3 не был достаточно прочным, чтобы поддерживать обычную версию S Pen без возможного повреждения дисплея. Поэтому бренду пришлось представить S Pen Fold Edition, которое имело выдвижной наконечник.

Но теперь, похоже, следующая версия Galaxy Fold будет поддерживать и обычную версию благодаря прочному UTG. Примечательно, что новость поступила от человека, якобы работающего во внутренней цепочке поставок Samsung. Так что, пока воспринимайте эту информацию с долей скепсиса.

Источник: Gizmochina
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