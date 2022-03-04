Слили фотографии необычного для OnePlus смартфона

Похоже, что у него есть одна массивная основная камера, расположенная в левом верхнем углу, и три других выреза, в которых могут размещаться ультраширокоугольная камера, телекамера и даже монохромная камера. Фотографии также показывают, что устройство, по крайней мере, будет поставляться в белом и матово-черном цветах.

Однако есть вероятность, что эта задняя панель может принадлежать и OnePlus Nord 3, о котором в последнее время появляется все больше слухов. Так, считается, что он будет иметь 6,7-дюймовый OLED-дисплей Full-HD+ с частотой обновления 120 Гц. Устройство, вероятно, будет иметь расположенное по центру отверстие для камеры selfie.