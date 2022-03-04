Слили фотографии необычного для OnePlus смартфона

Слили фотографии необычного для OnePlus смартфонаПока непонятно, какому именно смартфону он принадлежит
По словам одного из пользователей Weibo, изображение получено из промышленных источников, хотя информации о том, к какой модели относится задняя панель, не так много. При взгляде на дизайн видно, что модуль камеры отсутствует, а вместо этого он похож на камеру Xiaomi 12.
Похоже, что у него есть одна массивная основная камера, расположенная в левом верхнем углу, и три других выреза, в которых могут размещаться ультраширокоугольная камера, телекамера и даже монохромная камера. Фотографии также показывают, что устройство, по крайней мере, будет поставляться в белом и матово-черном цветах.
Однако есть вероятность, что эта задняя панель может принадлежать и OnePlus Nord 3, о котором в последнее время появляется все больше слухов. Так, считается, что он будет иметь 6,7-дюймовый OLED-дисплей Full-HD+ с частотой обновления 120 Гц. Устройство, вероятно, будет иметь расположенное по центру отверстие для камеры selfie.