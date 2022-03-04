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Слили фотографии необычного для OnePlus смартфона

Пока непонятно, какому именно смартфону он принадлежит
На просторах китайской социальной сети появились изображения задней панели предполагаемого OnePlus 10, на которых видно, что модуль камеры довольно сильно отличается от своего аналога Pro.
Слили фотографии необычного для OnePlus смартфона

По словам одного из пользователей Weibo, изображение получено из промышленных источников, хотя информации о том, к какой модели относится задняя панель, не так много. При взгляде на дизайн видно, что модуль камеры отсутствует, а вместо этого он похож на камеру Xiaomi 12.

Слили фотографии необычного для OnePlus смартфона

Похоже, что у него есть одна массивная основная камера, расположенная в левом верхнем углу, и три других выреза, в которых могут размещаться ультраширокоугольная камера, телекамера и даже монохромная камера. Фотографии также показывают, что устройство, по крайней мере, будет поставляться в белом и матово-черном цветах.

Однако есть вероятность, что эта задняя панель может принадлежать и OnePlus Nord 3, о котором в последнее время появляется все больше слухов. Так, считается, что он будет иметь 6,7-дюймовый OLED-дисплей Full-HD+ с частотой обновления 120 Гц. Устройство, вероятно, будет иметь расположенное по центру отверстие для камеры selfie.

Источник: Gizmochina
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