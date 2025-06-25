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Опубликовано 25 июня 2025, 19:38
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Слили новые рендеры Galaxy Z Fold 7 — впервые в цвете Silver Shadow

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Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал новые изображения складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 7. На них показаны три цветовых варианта: чёрный (Jet Black), синий (Blue Shadow) и новый серебристый оттенок под названием Silver Shadow.
Слили новые рендеры Galaxy Z Fold 7 — впервые в цвете Silver Shadow

© Evan Blass

Смартфон официально представят 9 июля на мероприятии Samsung Unpacked. Ожидается, что там также покажут другие новинки компании. На рендерах можно рассмотреть устройство со всех сторон, включая внешний дисплей, заднюю панель и вид сбоку в сложенном виде. Судя по изображениям, устройство стало тоньше.

© Evan Blass

По предварительной информации, Galaxy Z Fold 7 получит мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (в некоторых утечках он называется Snapdragon 8 Elite), 200-мегапиксельную основную камеру и более крупные экраны. Однако аккумулятор, вероятно, останется прежним — 4400 мА·ч, с быстрой зарядкой на 25 Вт, как и в предыдущих моделях.

Также ожидается дополнительный эксклюзивный цвет Green Mint.