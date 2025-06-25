Слили новые рендеры Galaxy Z Fold 7 — впервые в цвете Silver Shadow

Смартфон официально представят 9 июля на мероприятии Samsung Unpacked. Ожидается, что там также покажут другие новинки компании. На рендерах можно рассмотреть устройство со всех сторон, включая внешний дисплей, заднюю панель и вид сбоку в сложенном виде. Судя по изображениям, устройство стало тоньше.