Слили всё: в сеть просочились цена и характеристики флагманского Samsung Galaxy S24 Ultra

Сетевой аналитик под псевдонимом TheGalox раскрыл завораживающие характеристики и цену этого ожидаемого гаджета.

Galaxy S24 Ultra, как ожидается, будет оснащен мощной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Устройство удивит своим 6.78-дюймовым плоским дисплеем с разрешением QuadHD+ и пиковой яркостью в 2500 нит, что немного уступает новейшим флагманам Xiaomi и iQOO.

Фотографические возможности новинки также впечатляют: основная камера включает в себя четыре объектива, в том числе главный с датчиком на 200 Мп, широкоугольный на 12 Мп и два телеобъектива на 50 и 10 Мп соответственно, обеспечивая 5-кратное оптическое приближение.

Пользователи смогут выбрать между версиями с 12 или 16 ГБ ОЗУ и вариантами хранения от 256 ГБ до 2 ТБ постоянной памяти.

Емкость аккумулятора составит 5000 мАч, а рамка устройства будет выполнена из титана. Устройство будет работать под управлением Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1. Цена базовой версии установлена на уровне $1199.