Слит целый ворох постеров новейшего Samsung Galaxy S23, подтверждающих характеристики смартфона

10:48, 28 января 2023
1 мин.
Слит целый ворох постеров новейшего Samsung Galaxy S23, подтверждающих характеристики смартфонаНикакого адаптера в комплекте, кстати
Мероприятие Unpacked 2023, на котором должны представить новые флагманы Samsung, состоится лишь 1 февраля. Однако известный инсайдер Ice Universe на своей странице в китайской соцсети Weibo уже опубликовал ворох постеров будущего хита.
Фото: Samsung
Эти постеры, кстати говоря, подтверждают некоторые сливы о характеристиках нового флагмана компании. Так, благодаря им стало известно, что Samsung Galaxy S23 все же будет иметь защиту от пыли и воды IP68. Смартфон также будет работать на базе Snapdragon 8 Gen 2, а внутри расположен аккумулятор на 4700 мА·ч.
И да, если захотите купить его себе, то готовьтесь, что внутри вас будет ждать лишь кабель и скрепка для SIM-карты, никаких адаптеров.
Источник:Weibo
Автор:Максим МногословныйТеги: