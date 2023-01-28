Слит целый ворох постеров новейшего Samsung Galaxy S23, подтверждающих характеристики смартфона

Эти постеры, кстати говоря, подтверждают некоторые сливы о характеристиках нового флагмана компании. Так, благодаря им стало известно, что Samsung Galaxy S23 все же будет иметь защиту от пыли и воды IP68. Смартфон также будет работать на базе Snapdragon 8 Gen 2, а внутри расположен аккумулятор на 4700 мА·ч.