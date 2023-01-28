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10:48, 28 января 2023
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Слит целый ворох постеров новейшего Samsung Galaxy S23, подтверждающих характеристики смартфона

Никакого адаптера в комплекте, кстати

Мероприятие Unpacked 2023, на котором должны представить новые флагманы Samsung, состоится лишь 1 февраля. Однако известный инсайдер Ice Universe на своей странице в китайской соцсети Weibo уже опубликовал ворох постеров будущего хита.

Слит целый ворох постеров новейшего Samsung Galaxy S23, подтверждающих характеристики смартфона

Фото: Samsung

Эти постеры, кстати говоря, подтверждают некоторые сливы о характеристиках нового флагмана компании. Так, благодаря им стало известно, что Samsung Galaxy S23 все же будет иметь защиту от пыли и воды IP68. Смартфон также будет работать на базе Snapdragon 8 Gen 2, а внутри расположен аккумулятор на 4700 мА·ч.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Samsung

И да, если захотите купить его себе, то готовьтесь, что внутри вас будет ждать лишь кабель и скрепка для SIM-карты, никаких адаптеров.

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