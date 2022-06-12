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Слиты изображения "раскладушки" Galaxy Z Flip 4 нового поколения

Складка действительно выглядит лучше
Ранее появлялись концепт-рендеры Samsung Galaxy Z Flip 4, теперь мы имеем утечку изображений того, что выглядит, как настоящее устройство, которыми поделился ютубер TechTalkTV. Изображения совпадают с предыдущими рендерами.
Слиты изображения "раскладушки" Galaxy Z Flip 4 нового поколения

На одном из изображений показан дисплей устройства в раскрытом состоянии, и вы можете увидеть небольшой блик в том месте, где обычно появляется складка. Он выглядит едва заметным, но, опять же, трудно сказать, как будет выглядеть складка, если смотреть только под одним углом.

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Как и рендеры, утечка фотографий предполагаемого Galaxy Z Flip 4 показывает устройство, которое очень похоже на своего предшественника, с двухцветной цветовой схемой, двойными камерами и вырезом для селфи-камеры.

Источник TechTalkTV ожидает, что устройство будет поставляться с теми же 12-мегапиксельными основной и сверхширокоугольной камерами и 10-Мп селфи-камерой. Источник также утверждает, что предстоящее устройство может поставляться с более емким аккумулятором на 3700 мАч и обновленной возможностью быстрой зарядки на 25 Вт.

Samsung, вероятно, представит Galaxy Z Flip 4 и его горизонтально раскладывающийся аналог Z Fold 4 в августе.

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