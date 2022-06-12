Слиты изображения "раскладушки" Galaxy Z Flip 4 нового поколения

Слиты изображения "раскладушки" Galaxy Z Flip 4 нового поколенияСкладка действительно выглядит лучше
На одном из изображений показан дисплей устройства в раскрытом состоянии, и вы можете увидеть небольшой блик в том месте, где обычно появляется складка. Он выглядит едва заметным, но, опять же, трудно сказать, как будет выглядеть складка, если смотреть только под одним углом.
Как и рендеры, утечка фотографий предполагаемого Galaxy Z Flip 4 показывает устройство, которое очень похоже на своего предшественника, с двухцветной цветовой схемой, двойными камерами и вырезом для селфи-камеры.
Источник TechTalkTV ожидает, что устройство будет поставляться с теми же 12-мегапиксельными основной и сверхширокоугольной камерами и 10-Мп селфи-камерой. Источник также утверждает, что предстоящее устройство может поставляться с более емким аккумулятором на 3700 мАч и обновленной возможностью быстрой зарядки на 25 Вт.
Samsung, вероятно, представит Galaxy Z Flip 4 и его горизонтально раскладывающийся аналог Z Fold 4 в августе.