Слиты изображения "раскладушки" Galaxy Z Flip 4 нового поколения

Как и рендеры, утечка фотографий предполагаемого Galaxy Z Flip 4 показывает устройство, которое очень похоже на своего предшественника, с двухцветной цветовой схемой, двойными камерами и вырезом для селфи-камеры.

Источник TechTalkTV ожидает, что устройство будет поставляться с теми же 12-мегапиксельными основной и сверхширокоугольной камерами и 10-Мп селфи-камерой. Источник также утверждает, что предстоящее устройство может поставляться с более емким аккумулятором на 3700 мАч и обновленной возможностью быстрой зарядки на 25 Вт.

Samsung, вероятно, представит Galaxy Z Flip 4 и его горизонтально раскладывающийся аналог Z Fold 4 в августе.