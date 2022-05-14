Слиты характеристики и изображения смартфонов Xiaomi Poco F4 и Poco F4 Pro

Слиты характеристики и изображения смартфонов Xiaomi Poco F4 и Poco F4 ProОдин из них точно будет просто глобальной версией другого смартфона
Источник указывает, что Poco F4 получит 6,67-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400 × 1080 пикселей. Габариты составят 163,7 х 76,4 х 7,8 мм. В основе смартфона будет лежать процессор Snapdragon 870. Ёмкость аккумулятора составит 4520 мАч, он будет поддерживать 67-ваттную зарядку. Основная камера будет состоять из трёх сенсоров: основного Sony IMX582 на 48 Мп, а также 8-мегапиксельного Sony IMX355 и макросенсора на 2 Мп.
По сравнению с прошлогодним Poco F3, преемник получил незначительные изменения. Была увеличена мощность быстрой зарядки, обновлена ОС, а камера получила оптическую систему стабилизации изображения.
Модель Poco F4 Pro выглядит интереснее. Ей пророчат 6,67-дюймовую OLED-панель с разрешением 3200 × 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В смартфон будет установлен чип Dimensity 9000, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой. Устройство получит заднюю камеру на 108 Мп. Цена смартфона будет в районе 445 долларов. Скорее всего, Poco F4 Pro просто станет глобальной версией Redmi K50 Pro.