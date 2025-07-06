Слитые данные раскрыли часть характеристик Galaxy Z Fold 7 и Flip 7

Согласно этим ярлыкам, все три устройства сохранят защиту по стандарту IP48 — как и прошлогодние модели. Это означает умеренную защиту от пыли и брызг, но не полную водонепроницаемость. При этом некоторые конкуренты уже предлагают более высокую защиту, например, IP59.

Galaxy Z Fold 7, как ожидается, получит аккумулятор ёмкостью 4 272 мАч, который сможет сохранять до 80% первоначальной ёмкости на протяжении примерно 2 000 циклов зарядки. Flip 7, судя по утечке, будет оснащён батареей на 4 174 мАч с аналогичной долговечностью. Более доступная модель Flip 7 FE получит меньший аккумулятор на 3 887 мАч, который рассчитан на 1 700 циклов до снижения ёмкости на 20%.

Также на ярлыках указаны показатели ремонтопригодности и устойчивости к падениям. Официальная презентация новых моделей ожидается в ближайшее время.