Слитые файлы указали на сходство между Huawei P60 Pro и iPhone 14 Pro

19:44, 13 марта 2023
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Слитые файлы указали на сходство между Huawei P60 Pro и iPhone 14 ProКажется, у смартфона тоже будет свой Dynamic Island
Huawei 14 марта должна представить долгожданную серию флагманских смартфонов P60, а также складные Mate X3. В сеть однако уже утёк эскиз Huawei P60 Pro, на котором показаны некоторые особенности дизайна телефона.
Фото: Notebookcheck
Наиболее заметная особенность смартфона — отверстие в форме овала в верхней части экрана, похожее на Dynamic Island в iPhone 14 Pro.
Gizmochina
Также на эскизе изображены изогнутые края с левой и правой сторон экрана, как у недавно выпущенного Honor Magic5. По слухам, смартфон будет оснащён 6,6-дюймовым OLED-дисплеем 2K и процессором Snapdragon 8 Gen 2.