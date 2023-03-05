Слитые фото защитного стекла раскрыли внешность будущих iPhone 15

На снимке левая панель предназначена для iPhone 15 Pro. Благодаря ей становится понятно, что у смартфона будут Dynamic Island, а также заметно более тонкие рамки, чем у iPhone 14 Pro.

Средняя панель явно самая большая из трёх. Это означает, что она предназначается для iPhone 15 Pro Max. У него тоже будет Dynamic Island.

Наконец, третья панель отличается сравнительно более толстой рамкой. Вероятно, стекло подойдёт iPhone 15. И важно то, что у самой младшей модели тоже будет Dynamic Island.