Слитые фото защитного стекла раскрыли внешность будущих iPhone 15

21:21, 05 марта 2023
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Слитые фото защитного стекла раскрыли внешность будущих iPhone 15Кажется, у каждой модели линейки будет Dynamic Island
В сеть утекло фото защитного стекла для iPhone модельной линейки 2023 года.
Фото: Unsplash
На снимке левая панель предназначена для iPhone 15 Pro. Благодаря ей становится понятно, что у смартфона будут Dynamic Island, а также заметно более тонкие рамки, чем у iPhone 14 Pro.
Средняя панель явно самая большая из трёх. Это означает, что она предназначается для iPhone 15 Pro Max. У него тоже будет Dynamic Island.
Наконец, третья панель отличается сравнительно более толстой рамкой. Вероятно, стекло подойдёт iPhone 15. И важно то, что у самой младшей модели тоже будет Dynamic Island.
ShrimpApplePro