Сливший дизайн iOS 26 заявил, что не игнорировал повестку в суд

Apple обвиняет Проссера и Майкла Рамаччиотти в «координированной схеме» кражи данных Apple для «личной выгоды». По версии Apple, Рамаччиотти получил доступ к iPhone для разработчиков, а затем продемонстрировал Проссеру будущую iOS. Позже эти утечки появились на канале Проссера.

Согласно документам суда, Apple лично вручила Проссеру иск в июле, ответ ждали до 19 августа. Несмотря на многочисленные запросы, Проссер «формально не отреагировал», и судья зарегистрировал заочное решение. Apple требует компенсацию и запрет на дальнейшие утечки.

Сам Проссер заявляет, что не игнорирует дело и ведёт «активные переговоры с Apple» с самого начала. Он отметил, что заявления о его молчании не соответствуют действительности, разделяя «официальное судебное расписание» и «закадровые переговоры».