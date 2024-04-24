Слух: Apple заказала новые модули для оснащения iPhone 16 тактильными кнопками

Если инсайдеры из китайского издания Economic Daily News правы, то Apple заказала у поставщика модули «Система-в-корпусе», что говорит о возможном оснащении iPhone 16 обещанными тактильными кнопками. Такие модули как раз используются для этих целей.

Речь даже идёт об «обновлённом дизайне» iPhone 16. Это может быть подтверждением того, что Apple снова рассматривает возможность оснащения флагмана тактильными кнопками, от чего отказалась ранее.

Но всё же это пока слух и каких-либо официальных подтверждений этой информации нет.

Напомним, тактильные кнопки будут оснащены двумя моторами Taptic Engine, чтобы пользователи могли ощущать вибрирование при нажатии.