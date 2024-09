Слух: Galaxy S25 Plus останется с передней панелью от предшественника

При этом Galaxy S25 Plus может иметь более широкие ободки по сравнению с S25 и S25 Ultra, чтобы отличаться от других моделей серии. Инсайдеры отметили, что ранее утекшие рендеры с дизайном S25 Plus могут содержать ошибки: скорее всего, передняя панель S25 Plus останется нетронутой, и ничем не будет отличаться от передней панели S24 Plus.

Также сообщается, что S25 Ultra может иметь более низкое расположение элементов, чем S25 Plus, из-за идентичного размера дисплея, но с небольшой разницей. Задняя панель также будет отличаться из-за разных камер и датчиков.

Ожидается, что Samsung представит новые флагманские модели в январе 2025 года. В то время как конкретные детали о новых телефонах по-прежнему неизвестны, ожидается, что Galaxy S25 Plus будет иметь более ёмкий аккумулятор и более долгую работу благодаря улучшенному процессору и технологии дисплея.

Также известно, что вендор будет использовать новые чипсеты Exynos 2500 или Snapdragon 8 Gen 4 (в зависимости от региона продаж), разработанные по 3-нм техпроцессу, чтобы повысить энергоэффективность устройства.