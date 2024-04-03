Слух: iPhone 16 получит усиленные антенны за счёт новой технологии Anokiwave

UMC заключила контракт на поставки специальных чипов с компанией Qorvo, занимающейся производством усилителей антенн для айфонов, и которая с недавних пор владеет производителем технологий связи Anokiwave, чья технология будет использоваться в усиленных модулях антенн. Отмечается, что UMC тоже интегрирует свою технологию 3DIC в модернизированные антенны.

Отраслевые источники полагают, что iPhone 16 может стать неким заделом для дальнейших моделей, поэтому Apple уже сейчас закладывает новый дизайн для модернизации антенны. В том числе это касается внедрения в смартфоны функционала ИИ.