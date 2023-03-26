Слух: Lenovo прекращает выпуск игровых смартфонов

По информации источника, будут уволены до 100 человек. Также часть команды Legion может перейти в другие подразделения. Отмечается, что смартфоны Motorola, компании, которая владеет Lenovo, изменения не коснутся.

Напомним, что под брендом Lenovo Legion выходят не только смартфоны, но и игровые ноутбуки, а также периферийная техника.