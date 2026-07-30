Слух: Pixel 11 и Pixel 11 Pro будут дешевле предыдущих моделей, но с нюансом

Опубликовано 30 июля 2026, 17:241 мин.
Слух: Pixel 11 и Pixel 11 Pro будут дешевле предыдущих моделей, но с нюансомНе каждая модель
Недавно в Google подтвердили, что цены на всю линейку смартфонов Pixel вырастут. Однако утечки из Великобритании говорят, что «не всё так однозначно». По данным СМИ, модели Pixel 11 и Pixel 11 Pro в некоторых версиях даже подешевеют.
© OnLeaks / Android Headline
Правда, базовые версии этих телефонов теперь будут поставляться только с 256 ГБ встроенной памяти, варианта на 128 ГБ не будет. И если сравнивать именно 256-гигабайтные модели, то:
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Pixel 11 станет стоить 879 фунтов, что на 20 фунтов меньше, чем Pixel 10 с таким же объёмом памяти.
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Pixel 11 Pro оценят в 1079 фунтов, тоже на 20 фунтов дешевле предшественника.
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А вот Pixel 11 Pro XL подорожает сразу на 80 фунтов, до 1279 фунтов.
Также в утечке указаны ёмкости аккумуляторов. У Pixel 11 будет батарея на 4985 мА·ч, что чуть больше, чем у Pixel 10 с его 4970 мА·ч. У Pixel 11 Pro и Pro XL ёмкости слегка уменьшатся: 4850 мА·ч (было 4870) и 5115 мА·ч (было 5200) соответственно.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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