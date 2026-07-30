Слух: Pixel 11 и Pixel 11 Pro будут дешевле предыдущих моделей, но с нюансом

Правда, базовые версии этих телефонов теперь будут поставляться только с 256 ГБ встроенной памяти, варианта на 128 ГБ не будет. И если сравнивать именно 256-гигабайтные модели, то:

Pixel 11 станет стоить 879 фунтов, что на 20 фунтов меньше, чем Pixel 10 с таким же объёмом памяти.

Pixel 11 Pro оценят в 1079 фунтов, тоже на 20 фунтов дешевле предшественника.

А вот Pixel 11 Pro XL подорожает сразу на 80 фунтов, до 1279 фунтов.

Также в утечке указаны ёмкости аккумуляторов. У Pixel 11 будет батарея на 4985 мА·ч, что чуть больше, чем у Pixel 10 с его 4970 мА·ч. У Pixel 11 Pro и Pro XL ёмкости слегка уменьшатся: 4850 мА·ч (было 4870) и 5115 мА·ч (было 5200) соответственно.