Слух: прошлогодняя серия Huawei Mate 80 получит ещё две модели

Наиболее интересной выглядит Qingyun Edition. Предполагается, что это ранее упоминавшийся в утечках аппарат под кодовым названием GTS. Его главная «фишка» — наличие встроенного миниатюрного вентилятора. Возможно, устройство будет ориентировано в первую очередь на корпоративных клиентов.

Вторая новинка, Wind Chaser Edition, по намекам инсайдеров, не просто новый цвет, а «полноценное обновление с улучшенными характеристиками». Среди возможных изменений — более высокая частота обновления экрана, увеличенный дисплей и батарея.

Пока это лишь слухи.