Слух: прошлогодняя серия Huawei Mate 80 получит ещё две модели

Опубликовано 19 марта 2026, 17:091 мин.
Слух: прошлогодняя серия Huawei Mate 80 получит ещё две моделиЖдём анонс 23 марта
Похоже, что линейка Huawei Mate 80 скоро пополнится двумя новыми моделями. Оригинальная четверка смартфонов была представлена ещё в прошлом году. Однако, согласно данным инсайдеров, компания планирует выпустить ещё два аппарата: Huawei Mate 80 Pro Max Wind Chaser Edition и Huawei Mate 80 Qingyun Edition.
Наиболее интересной выглядит Qingyun Edition. Предполагается, что это ранее упоминавшийся в утечках аппарат под кодовым названием GTS. Его главная «фишка» — наличие встроенного миниатюрного вентилятора. Возможно, устройство будет ориентировано в первую очередь на корпоративных клиентов.
Вторая новинка, Wind Chaser Edition, по намекам инсайдеров, не просто новый цвет, а «полноценное обновление с улучшенными характеристиками». Среди возможных изменений — более высокая частота обновления экрана, увеличенный дисплей и батарея.
Пока это лишь слухи.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
