Слух: Samsung Galaxy S23 FE выйдет с улучшениями по части камеры, но ухудшениями по всему остальному

Источник утверждает, что в Galaxy S23 FE будет установлен процессор Samsung Exynos 2200 — тот же, что используется в некоторых вариантах Galaxy S22, выпущенных в прошлом году. Кроме того, данный чипсет не выделяется хорошей производительностью — она точно не флагманского уровня.

Однако не всё так мрачно. Источник пишет, что Galaxy S23 FE получит 50-мегапиксельную основную заднюю камеру вместо 12-мегапиксельного сенсора, который Samsung обычно использует в телефонах Fan Edition. Кроме того, смартфон будет доступен в конфигурациях 6/128 или 8/256 ГБ, с аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и быстрой зарядкой 25 Вт.