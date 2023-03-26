Слух: Samsung создаст собственный графический процессор

13:48, 26 марта 2023
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Слух: Samsung создаст собственный графический процессорНо это будет ещё не скоро
Графический процессор Xclipse 920 в Exynos 2200 стал результатом партнёрства между Samsung и AMD, и похоже, что это стало ступенькой, необходимой корейскому гиганту для перехода к следующему этапу Теперь компания разрабатывает собственный графический процессор.
Фото: Unsplash
Графический процессор Xclipse 920 основан на архитектуре AMD RDNA2. Судя по всему, эта же архитектура будет использоваться для разработки фирменного GPU. Так утверждает инсайдер Revegnus. Также по его информации, этот графический процессор выйдет только через несколько лет.
Источник также считает, что Samsung может отложить запуск, если GPU не будет работать в соответствии с ожиданиями компании.