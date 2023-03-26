Слух: Samsung создаст собственный графический процессор

Графический процессор Xclipse 920 основан на архитектуре AMD RDNA2. Судя по всему, эта же архитектура будет использоваться для разработки фирменного GPU. Так утверждает инсайдер Revegnus. Также по его информации, этот графический процессор выйдет только через несколько лет.

Источник также считает, что Samsung может отложить запуск, если GPU не будет работать в соответствии с ожиданиями компании.