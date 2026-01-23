Слухи о большой батарее складного смартфона Honor Magic V6 подтвердились

Опубликовано 23 января 2026, 19:211 мин.
Слухи о большой батарее складного смартфона Honor Magic V6 подтвердилисьБольше 7000 мАч
Honor представит свой новый складной смартфон Magic V6 на выставке MWC 2026 в Барселоне в начале марта. Так, согласно недавно опубликованным данным сертификации, в топовой версии этого телефона будет установлена одна из самых больших батарей среди складных устройств.
© Honor
Её ёмкость составит около 7150 мАч. Это более чем на 1000 мАч больше, чем у предыдущей модели. Другие версии получат аккумулятор ёмкостью около 6850 мАч.
При этом, как утверждают инсайдеры, новый Magic V6 будет тоньше и легче своего предшественника, несмотря на увеличенный аккумулятор. Ожидается, что он будет работать на новейшем Snapdragon 8 Elite Gen 5 и получит основную камеру на 200 мегапикселей.