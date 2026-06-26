Слухи о Xiaomi 18 Pro: две камеры по 200 Мп и 7000 мА·ч

Опубликовано 26 июня 2026, 14:421 мин.
Слухи о Xiaomi 18 Pro: две камеры по 200 Мп и 7000 мА·чЧто ещё предложит
СМИ поделились подробностями флагманского смартфона Xiaomi 18 Pro. Он будет частью линейки, что покажут в сентябре. Судя по утечкам, Pro-версия получит «серьёзные улучшения» по сравнению с базовой.
© Xiaomi
Экран новинки будет иметь диагональ около 6,4 дюйма. При этом рамки вокруг дисплея станут ещё тоньше. Для разблокировки в него встроят ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.
Xiaomi 18 Pro получит сразу две 200-мегапиксельные матрицы. Одна из них будет основным широкоугольным объективом с улучшенной технологией LOFIC, а вторая телеобъективом. Дополнит систему 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль.
Будет в модели и грядущий Snapdragon 8 Elite Gen 6. Аккумулятор, по слухам, будет ёмкостью около 7000 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт.
Небольшой вспомогательный дисплей сзади оставят, но он станет «умнее».